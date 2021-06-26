Даля Грибаускайте о режиме Лукашенко: Это начало агонии 4 26.06.2021, 17:16

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У всех диктаторов одинаковая судьба.

Во время визита в Киев экс-президент Литвы Даля Грибаускайте дала интервью «Украинской правде», в котором высказала свое мнение о будущем Беларуси.

Как отметила Даля Грибаускайте, постсоветское пространство во многом перешло от авторитарного советского режима к авторитарным групповым интересам, даже не партийным, а личным. По ее словам, те, кто создавал авторитарные режимы по аналогии с СССР, кланы, семьи - главный показатель того, что в этих странах не произошла демократизация, они остались авторитарными. Даля Грибаускайте отметила, что сейчас есть как минимум две соседние с Литвой страны, которые из-за авторитаризма уже почти попали в яму диктатуры. При этом экс-президент подчеркнула, что удивлена сопротивлением, который оказала диктатуре Беларуси.

- Для нас стало неожиданностью, что таким, казалось бы, спокойным людям удалось встать и сказать «нет» диктатуре и постсоветской пропаганде, которые существуют в Беларуси более 20 лет. Мы уже знаем, что Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала для расследования действий и преступлений.

У всех диктаторов одинаковая судьба: они не могут идти в одиночку и сражаться до последнего. Но что важнее всего? Белорусы изменились. Они решились увидеть в Лукашенко террориста и диктатора. Без поддержки Кремля он был бы никем. Их ждет международный трибунал.

Это начало агонии, и он это понимает, поэтому пытается оттянуть время, которое не в его пользу.

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