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Израильские ученые доказали связь между уровнем витамина D и тяжестью заболевания COVID-19

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  • 26.06.2021, 17:24
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Израильские ученые доказали связь между уровнем витамина D и тяжестью заболевания COVID-19

Предыдущие исследования, посвященные связи между уровнем витамина D и SARS-CoV-2, давали неоднозначные результаты.

Исследование, проведенное медицинским факультетом Университета Бар-Илан и его дочерним медицинским центром Galilee Medical Center (GMC), одним из первых показало, что дефицит витамина D перед заражением коронавирусом связан с повышением тяжести заболевания COVID-19 и смертности от него, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Предыдущие исследования, посвященные связи между уровнем витамина D и инфекцией SARS-CoV-2, давали неоднозначные результаты. Большинство из них измеряли уровень витамина D, когда пациенты уже были больны, что могло затруднить интерпретацию данных. Новое исследование оценило эту корреляцию с использованием низких уровней витамина D, измеренных до заражения, и было посвящено проверке тяжести клинической картины заболевания. 

Архивные лабораторные пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов на COVID-19, поступивших в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года в GMC в израильском городе Нахария, были проверены на наличие информации об уровнях витамина D, измеренных у пацкинтов за период от 14 до 730 дней до заболевания. 

Из 1176 пациентов, поступивших с заболеванием COVID-19, у 253 были найдены данные об уровне витамина D до заражения коронавирусом. Оказалось, что в сравнении с пациентами, которые переносили заболевание легко или на среднем уровне тяжести, пациенты, у которых заболевание протекало тяжело и те, состояние которых было критическим, с большей вероятностью показывали острую нехватку витамина D с уровнями менее 20 нг/мл перед тем, как они заразились коронавирусом. 

Израильские ученые отмечают, что подтверждение ими тезиса о связи витамина D и тяжести коронавирусной болезни, добавляет новое измерение к решению загадки коронавируса о том, почему одни люди болеют им в тяжелой форме, а другие — нет. Это открытие особенно важно, так как в настоящее время дефицит витамина D характерен для многих групп населения. 

Авторы исследования особо отмечают, что связь между низким уровнем витамина D в преддверии инфицирования, и тяжелой формой протекания самого заболевания COVID-19, не обязательно означает, что введение витамина D пациентам с COVID-19 снизит риск тяжелого заболевания.

Тем не менее, полученные ими данные подчеркивают важность понимания необходимости вовремя устранить дефицит витамина D.

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