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Что творится с погодой в Беларуси и чего ждать завтра

  • 26.06.2021, 17:47
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Что творится с погодой в Беларуси и чего ждать завтра

С запада страны атмосферный фронт сместится в центральные и восточные районы.

Непогоду прогнозируют синоптики 27 июня в Беларуси. Уже ночью и утром в воскресенье на большей части территории республики стоит ожидать грозы, при этом в некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает kp.by со ссылкой на Белгидромет. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Такой же прогноз и по Минску. А в целом по стране атмосферный фронт, который медленно смещается к востоку, обусловит неустойчивую, но теплую погоду. Жара спадет практически везде, а преимущественно в центральных и восточных районах республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - ливни. Днем в воскресенье ожидается 22-27 тепла, местами еще будет жарко - до плюс 29.

В понедельник осадки продолжатся, в основном, в Гомельской и Могилевской областях и тоже с грозами. Температура упадет до 13-20 градусов ночью и до 21-27 градусов в дневное время. На западе страны в это время ожидается ясная погода и переменная облачность - практически без осадков.

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