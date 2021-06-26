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Предприниматель из Минска восстановил барочную часовню 17-го века у лесной дороги

  • 26.06.2021, 18:06
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Предприниматель из Минска восстановил барочную часовню 17-го века у лесной дороги

Освящение часовни с участием гродненского епископа Александра Кашкевича состоится в воскресенье.

Часовня Святого Яна Крестителя находится недалеко от агрогородка Ви́шнево Сморгонского района. Еще в середине 2010-х она разрушалась, а сегодня радует глаз.

На фото можно видеть, как выглядела часовня в 2014 году, пишет nn.by.

«Часовня в довольно потрепанном виде, однако практически целая, отсутствует статуя внутри, но виден штырь, на котором она крепилась, и постамент», — писал тогда один из путешественников.

За восстановление часовни взялся предприниматель Франтишек Жилка. «Неоднократно проезжал рядом с этой часовней на машине, — говорит он. — Я родился недалеко от этих мест. До моего дома оттуда 10 км. А теперь часто приезжаю к дому, где жила мать.

В вишневской парафии до 1900 года жили мои предки. Уверен, что они неоднократно молились возле этой часовне. Хотел посвятить эту работу их памяти».

Минский предприниматель Франтишек Жилка уже восстановил водяную мельницу в агрогородке Жодишки Сморгонского района и написал книгу о водяных мельницах Беларуси.

«Чтобы написать книгу, я объехал около 150 мест. Но нигде не видел такой красивой часовни. Она в высоту — целых 9 метров. Все ждал, пока государство ею займется».

Часовня находится недалеко от Вишнево, но стоит в лесу. Рядом — ни кладбища, ни жилья. Только окопы Первой мировой. До костела — 2 км.

О времени постройки точно неизвестно. На стенде, который установлен рядом, идет речь о XVIII веке, но Жилка уверен, что возраст писали на глаз.

«Рядом с часовней, у самого фундамента, нашли «боратинку», монету 1663 года с изображением короля Речи Посполитой Яна Казимира. Ими пользовались до конца XVII века. Уверен, что часовня — того времени. Но, конечно, вопрос еще предстоит исследовать».

По информации предпринимателя, последний раз часовню ремонтировали сто лет назад — в 1920-х.

В 2018 году вокруг строения наконец появились леса. В социальных сетях писали, что рядом установили стенд. На нем утверждалось, что у часовни отсутствуют гидроизоляция и кровля. Поэтому значительную часть кирпичной кладки придется заменить.

Но работы так и не начались. Поэтому в 2020 году Франтишек Жилка сам взялся за работу. По его словам, не рассказывал об этом никому: даже близким друзьям, родным, ксендзу Антонию.

«За работу взялись осенью. Пришлось привезти гравий, снять штукатурку и битый кирпич. Но я думал, что в 2021-м будет такая же зима, как в прошлом году. Но пришли морозы и пришлось сделать паузу».

Рассказать ксендзу о работах пришлось, когда Франтишку понадобились бочка для воды и вагончик — рабочие разводили цементный раствор.

Так выглядит часовня теперь. Осталось привести в порядок территорию.

Причем, как признается Жилка, ему пришлось сменить две строительные бригады. «Хотя обе бригады и говорили, что работали в России на реставрации церквей. Но здесь много интересных декоративных элементов. Поэтому работали под строгим контролем».

И еще оказалось: часовня не входит в список историко-культурных ценностей. Теперь решается вопрос, за кем ее закрепить.

Во время работы строители расчистили площадку возле часовни, заросшую лесом. Местные прихожане приобрели скульптуру Яна Крестителя и установили ее. Над часовней появился и аутентичный крест — его ксендзу Антонию принес один из копателей.

Работы по реставрации часовни закончились. Осталось привести в порядок территорию.

Освящение часовни с участием гродненского епископа Александра Кашкевича состоится в воскресенье, 27 июня в 12.00.

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