В Польше с 26 июня отменяются очередные ограничения, связанные с COVID-19 1 26.06.2021, 18:17

На смягчение санитарного режима позволили два фактора.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что отменяются очередные санитарные ограничения, связанные с пандемией Covid-19, передает «Польское радио».

Больше людей может пребывать в магазинах, гостиницах, ресторанах, театрах и кинотеатрах, в местах религиозного культа. Деятельность могут возобновить дискотеки, а в общественном транспорте будут доступными 100% мест.

В театрах и кинотеатрах также возобновляется работа кафе и торговых точек со сладостями и закусками.

На смягчение санитарного режима позволили два фактора - уменьшение количества зараженных коронавирусом и увеличивающееся количество вакцинированных.

Заполняемость номеров в гостиницах с сегодняшнего дня может составлять до 75%, в лимит не включены организованные группы детей и молодежи. В костелах, ресторанах и культурных учреждениях обязывает аналогичный показатель. Расширяются лимиты посетителей фитнесс-клубов, библиотек, детских игровых залов, выставок и торгов.

Что важно - лимиты не касаются полностью вакцинированных, но полной вакцинацией считается прохождение срока 14 дней после окончания процесса привития. Новые нормы будут действовать до конца отпускного периода.

Относительно соблюдения лимитов, министр здравоохранения Адам Недзельский объяснил, что проверкой количества посетителей будут заниматься сами организаторы мероприятий:

«Лимит на уровне 75% означает, что фактически, есть возможность 100% заполняемости в указанных объектах. При заполняемости сверх лимита, организаторы будут требовать подтверждения вакцинации, так как на нем лежит ответственность. Вакцинированный посетитель обязан иметь при себе соответствующее подтверждение, либо в виде распечатки с QR-кодом, либо на мобильном устройстве».

В Польше за последние сутки зарегистрированы 100 случаев заражения SARS-CoV-2, количество смертельных исходов -21.

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