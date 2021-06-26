«К усатому у белорусов накопилось много вопросов» 1 26.06.2021, 18:21

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Чтобы страна нормально развивалась в ней периодически должна сменяться власть.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Вот интересная штука, почему в Беларуси остаются те самые 3%, кто поддерживает Таракана? Я не беру во внимание ментов и всю его шайку. Понятно, они там все повязаны и все замазаны. Им пути назад нет. Но есть обычные граждане Беларуси, которые получают смешные зарплаты, живут питаясь макаронами и считают, что у них нормальная жизнь.

Какая это жизнь? Чтобы страна нормально развивалась в ней периодически должна сменяться власть. Любой человек ставший президентом, способен улучшить жизнь в стране за десять лет. Если за два президентских срока ничего не изменилось, то спрашивается, а чем ты занимался всё это время? К усатому террористу вообще много вопросов, чем ты занимался 27 лет, что по результату в стране экономический и правовой дефолт?

Да и к тем, что до сих пор продолжают поддерживать Луку, а именно к простым людям, что вам дал Таракан? Как он улучшил вашу жизнь? Да ведь никак. Вот так вы и будете питаться макаронами и думать, что вы хорошо живёте, потому что не способны сесть и подумать над тем, чего реально достигли в этой жизни, как и где вы проведёте свою старость.

Вот так всю жизнь будете ишачить на Луку, его детей, его внуков и всю его банду. Они-то будут жить припеваючи, ни в чём не нуждаться, а вы для них так и останетесь быдлом, которое мало и плохо работает.

Подумайте, потом будет поздно, а Таракану осталось недолго.

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