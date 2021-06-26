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Турция начала строительство канала в обход Босфора

  • 26.06.2021, 18:28
Турция начала строительство канала в обход Босфора

Канал «Стамбул» соединит между собой Черное и Мраморное моря.

В Турции началась реализация проекта судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. В церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет «Униан».

Президент упомянул подсчеты экспертов, согласно которым к 2050 году через Босфор будет следовать 78 тыс. судов в год, тогда как безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тыс. судов. Эрдоган отметил, что текущий маршрут канала «Стамбул» - наиболее оптимальный и выбран из пяти вариантов.

«Длина канала “Стамбул” составит 45 км, минимальная ширина дна — 275 м. Глубина определена на уровне 21 с лишним метра. Строительство канала “Стамбул” планируется завершить за шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $15 млрд», - сказал Эрдоган, передает Анадолу.

Он сообщил, что проект канала «Стамбул» разработан так, чтобы покрыть 99% объема судоходства на Босфоре. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что по берегам новой водной артерии будут построены города с населением 500 тыс. человек, что также снизит нагрузку на мегаполис.

В свою очередь глава Минтранса страны Адиль Караисмаилоглу заявил, что "согласно расчетам, судоходство на канале «Стамбул» будет в 13 раз безопасней, чем на Босфоре".

Что такое канал "Стамбул"

Канал "Стамбул" станет искусственной транспортной артерией в обход пролива Босфор и соединит между собой Черное и Мраморное моря.

Цель крупнейшей инфраструктурной инициативы Турции - разгрузить Босфорский пролив, судоходство в котором год от года становится все более интенсивным.

Канал улучшит логистические возможности и инфраструктуру Турции и защитит экологию мегаполиса от вероятных инцидентов с кораблями.

Через новый канал будет проложено шесть мостов.

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