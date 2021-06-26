В Минске после зимы не проснулось аномальное число деревьев 10 26.06.2021, 19:32

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Дорожники «пересолили» улицы.

В этом году в Минске засохло немало деревьев. С чем это может быть связано, выясняло агентство «Минск-Новости».

Не все зеленые насаждения в столице проснулись после зимней спячки, некоторые так и не облачили кроны в листву, выделяясь на фоне зеленых собратьев. Среди усохших — не только молодые посадки, но и возрастные деревья. Не подающие признаков жизни растения обследуют специально созданные в районах города комиссии. Если подозрения о гибели подтверждаются, то принимается решение об удалении таких насаждений.

На территориях, которые обслуживает «Минскзеленстрой», в этом году насчитали более 2 тыс. засохших деревьев, в то время как в 2020-м не перезимовали менее 200 насаждений. В чем причина? Морозная зима? Специалисты считают, что проблема не в низких температурах.

— Холода страшны для экзотических деревьев, а не для привычных к нашему климату, — объясняет руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Анжелика Пузанкова.

Однако погода всё же причастна к происходящему. Снежная и морозная зима заставила дорожников интенсивно обрабатывать улицы противогололедными реагентами, изобилие которых и привело, по мнению собеседницы, к таким последствиям для растений. Причем некоторые из них еще пытались зазеленеть, но, толком не распустившись, почки засыхали и отмирали. Увы, реанимировать их не удалось, несмотря на подкормки и другие процедуры.

— Отбирали пробы почвы на основных проспектах и МКАД, результаты исследований показали, что земля пересолена, — говорит специалист. — Однако это можно заметить даже невооруженным глазом. На грунте всё еще виден белый налет, это кристаллы соли. Чтобы снизить ее негативное воздействие на растения, после зимы промываем почву, но со временем соль проступает на поверхности.

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