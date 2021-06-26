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Microsoft: Связанные с ГРУ России хакеры атаковали IT-компании и правительственные структуры в 36 странах

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  • 26.06.2021, 18:50
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Microsoft: Связанные с ГРУ России хакеры атаковали IT-компании и правительственные структуры в 36 странах

Около половины атак пришлось на США.

Российские хакеры из группировки Nobelium атаковали IT-компании, правительственные структуры и других пользователей из 36 стран. Об этом сообщила компания Microsoft 25 июня, пишет «Гордон».

Около половины атак (45%) пришлось на Соединенные Штаты. Примерно 10% атак были направлены на пользователей из Великобритании, Германии и Канады. По информации Microsoft, большая часть кибератак группировкой Nobelium оказалась неудачной. Компания сообщил лишь о трех успешных взломах.

"Этот тип деятельности не является новым. Мы по-прежнему рекомендуем всем принимать меры безопасности, использовать многофакторную аутентификацию для защиты от этой и подобных атак", – пояснили специалисты Microsoft.

В основном атакам подверглись IT-компании (57%), правительственные структуры (20%), неправительственные организации, центры анализа и финансовых услуг.

Microsoft обнаружила вредоносное программное обеспечение на устройстве одного из своих специалистов клиентской поддержки. В компании подчеркнули, что быстро на это отреагировали и обезопасили устройство.

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