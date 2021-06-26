Ученые выяснили, как выглядели предки человека, жившие 150 тысяч лет назад 4 26.06.2021, 19:01

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Специалисты проанализировали находку, найденную почти 90 лет назад в Харбине.

Китайские ученые проанализировали череп, найденный почти 90 лет назад в Харбине, и установили, что он принадлежит неизвестному до сих пор виду человека, жившему около 146 тысяч лет назад. Об этом пишут ВВС и Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

Ученые предложили назвать новый вид человека Homo longi - последнее слово в китайском языке означает "дракон".

В ходе анализа черепа, который был найден в оккупированном японцами Харбине в 1933 году, в носовой полости нашли осадок, совпадающий с почвой в одном из участков у моста через Сунгари - он датировался промежутком от 138 до 309 тысяч лет назад. С помощью радиоуглеродного анализа было установлен, что минимальный возраст черепа - 146 тысяч лет.

Чтобы понять, кому именно принадлежит череп, была создана компьютерная модель, которая сопоставила 55 черт находки (например размер отдельных его частей или наличие/отсутствие определенных зубов) с 95 другими уже известными образцами.

ДНК из китайского черепа специалисты пока не планируют извлекать. Но предыдущие расчеты показывают, что этот человек ближе к людям Homo Sapiens, чем к неандертальцам.

Фото: Xijin Ni et al. / The Innovation

Фото: Xijin Ni et al. / The Innovation

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