Как ушло время Путина 4 26.06.2021, 19:26

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Эта система может только уйти – нет ничего, что говорило бы о ее перспективах.

Пройдут годы, Россия станет европейской страной. Оглядываясь на 2021-й год – время разгула начальства, разгрома уличных протестов, наступления на свободы, люди будут удивляться двум обстоятельствам, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Во-первых, как это современникам в далеком 2021-м году был не очевиден крах путинской системы и, во-вторых, насколько правящий класс был слеп, немощен, ничего не мог изменить.

Но ведь это видно и в большом, и в малом. Нет ничего, что говорило бы о перспективах нынешней системы.

Самый страшный удар был нанесен западными странами в последнее время. Это не военный удар, не экономический, а лучшее, что может быть – победа над путинской системой силой примера. Примерно так же было с СССР и западным миром. Это было самое страшное – пустые прилавки на фоне изобилия супермаркетов. Как бы ни упражнялись тогдашние советские пропагандисты, рассказывая, что "над Парижем светит Солнце, но парижан оно не радует".

Сегодня доказано, что с пандемией ковида западный мир справился, в отличие от того, что начальство сделало в РФ: там бушует ковид, конца-края не видно. Царит административный хаос, если называть вещи своими именами. На уровне страны и на уровне регионов. Система рассыпалась, шагает "кто в лес, кто по дрова".

Явленная властная немощь, а теперь, для ее компенсации, еще и переход к принуждению вакцинацией показали широким массам в стране "ху из ху", "ху из пу".

Главное, что потеряло начальство и лично Путин с начала разгульных "нулевых", – веру людей в то, что при них можно изменить материальные условия жизни. Более того, растет понимание, что идущее закабаление граждан продолжится и дальше. И все это на фоне обогащения верхушки, представлений о том, что она в роскоши. Пепел геленджикского дворца стучит в народных сердцах. Эти настроения становятся более массовыми.

Можно сидеть во власти и при таком положении. Но есть огромная разница, когда тебя несёт волна ожиданий (как это было с Путиным в начале разгульных "нулевых") и когда ты цепляешься за власть, не имея перспективы. Тяжело править, когда тебя не связывают с будущим. В этом только что убедился путинский ставленник Кочарян, вчистую проигравший свободные выборы в Армении. В России будет так же.

Возможно, что россиянам предстоит долгий путь. Но тем стремительнее будут изменения, тем резче будет слом. Косметические перемены, смена правящей фигуры ничего не изменят. Ни в 2024-м году, ни позже. Эта система может только уйти – морально она уже скончалась. Дверь за ней в РФ закроется навсегда.

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