Эксперт: Санкции против банковского сектора - острый удар по режиму Лукашенко 2 26.06.2021, 19:38

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Секторальные санкции ЕС работают.

Секторальные санкции ЕС против банковского сектора Беларуси приведут к тому, что белорусские власти не смогут брать кредиты на Западе. Как передает «Радыё Рацыя», по мнению экономиста Льва Марголина, это также может стать острым ударом по режиму в Беларуси.

- Главное то, что нельзя будет одалживать на рынках Евросоюза. Причем, не только белорусскому государству, но и банкам, и промышленникам. Мы же понимаем, что индивидуальный предприниматель не будет размещать свои облигации на европейских рынках. Это если и будут делать, то крупные предприятия. Вот это и будет очень болезненно.

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