Эксперт: Санкции против банковского сектора - острый удар по режиму Лукашенко

Эксперт: Санкции против банковского сектора - острый удар по режиму Лукашенко2
- 26.06.2021, 19:38
- 4,384
Секторальные санкции ЕС работают.
Секторальные санкции ЕС против банковского сектора Беларуси приведут к тому, что белорусские власти не смогут брать кредиты на Западе. Как передает «Радыё Рацыя», по мнению экономиста Льва Марголина, это также может стать острым ударом по режиму в Беларуси.
- Главное то, что нельзя будет одалживать на рынках Евросоюза. Причем, не только белорусскому государству, но и банкам, и промышленникам. Мы же понимаем, что индивидуальный предприниматель не будет размещать свои облигации на европейских рынках. Это если и будут делать, то крупные предприятия. Вот это и будет очень болезненно.