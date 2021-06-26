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Эксперт: Санкции против банковского сектора - острый удар по режиму Лукашенко

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  • 26.06.2021, 19:38
  • 4,384
Эксперт: Санкции против банковского сектора - острый удар по режиму Лукашенко

Секторальные санкции ЕС работают.

Секторальные санкции ЕС против банковского сектора Беларуси приведут к тому, что белорусские власти не смогут брать кредиты на Западе. Как передает «Радыё Рацыя», по мнению экономиста Льва Марголина, это также может стать острым ударом по режиму в Беларуси.

- Главное то, что нельзя будет одалживать на рынках Евросоюза. Причем, не только белорусскому государству, но и банкам, и промышленникам. Мы же понимаем, что индивидуальный предприниматель не будет размещать свои облигации на европейских рынках. Это если и будут делать, то крупные предприятия. Вот это и будет очень болезненно.

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