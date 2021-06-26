New York Times: Компании Трампа могут предъявить уголовные обвинения 9 26.06.2021, 19:41

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Прокуратура Манхэттена тщательно изучает налоговые декларации экс-президента США.

В Нью-Йорке прокуратура Манхэттена рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против компании Дональда Трампа в рамках давно идущего процесса расследования бизнес-отношений бывшего президента США.

Газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщила, что уже на следующей неделе против Trump Organization могут быть выдвинуты обвинения в связи с дополнительными льготами, которые компания предоставляла своим высшим руководителям, например, оплачивая им расходы на аренду квартир, автомобилей и школьное обучение их детей, передает «Голос Америки».

Юрист Trump Organization Рон Фишетти сказал, что в четверг он общался с прокурорами в течение примерно полутора часов, пытаясь убедить их в том, что уголовные обвинения против компании беспочвенны, однако, по его словам, скорее всего они будут предъявлены.

«Если они действительно предъявят обвинения, то это будет абсолютно возмутительно и беспрецедентно. Это просто месть Дональду Трампу, - сказал он в интервью Associated Press в пятницу, - Мы не признаем себя виновными и подадим ходатайство о прекращении дела».

В прокуратуре Манхэттена от комментариев отказались.

Никаких обвинений пока не предъявлено. Прокуратура тщательно изучает налоговые декларации Трампа, запрашивает документы и опрашивает свидетелей, в том числе источников внутри компании и ее руководителей.

Представители правоохранительных органов, знакомые с этим вопросом, говорят, что расследование «достигло критической точки». Недавно прокуратура сформировала большое жюри, которое займется оценкой доказательств, а генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс заявила, что поручает двум своим подчиненным присоединиться к уголовному расследованию, которое ведет Сайрус Вэнс, окружной прокурор Манхэттена, в то время как сама она продолжит административное расследование в отношении Трампа.

Следствие обратило особое внимание на бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга.

Расследование Вэнса в отношении 73-летнего Вейссельберга касается, в частности, того, что компания Трампа предоставила его сыну квартиру в пользование за небольшую плату или бесплатно, арендовала для его семьи автомобили и платила за обучение внуков Вайссельберга в школе.

Адвокат Вайссельберга Мэри Маллиган пока не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.

Сам по себе факт предоставления различных льгот ценным сотрудникам не является противозаконным, однако во многих случаях эти льготы считаются компенсацией, облагаемой подоходным налогом.

Фишетти заявляет, что любые обвинения против компании, основанные на выплате льгот, являются незаконными.

«Мы просмотрели дела за последние сто лет и не нашли ни одного, в котором служащему было предъявлено обвинение в получении дополнительных льгот - и уж точно (не было предъявлено обвинений) ни одной корпорации», - сказал он. По его словам, для того чтобы предоставление льгот признали преступлением, «это должно быть сделано в интересах корпорации с ведома корпорации. У них вообще нет доказательств».

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