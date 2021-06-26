Новая эра: в США выдана первая лицензия, позволяющая возить в космос туристов 6 26.06.2021, 19:55

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Индустрия космического туризма еще на один шаг приблизилась к тому, чтобы стать реальностью.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расширило лицензию, выданную компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, разрешив ей выполнять на территории США коммерческие космические полеты. Представители Virgin Galactic заявили, что такая лицензия – первая, в своем роде, пишет detaly.co.il.

Компания также подтвердила, что испытательный полет летательного аппарата Unity21, проведенный 22 мая, был успешным. Во время этого полета летающая стартовая платформа VMS Eve подняла аппарат VSS Unity на высоту 13,5 км. Стартовав оттуда, он разогнался до трехкратной скорости звука, достигнув высоты примерно 89 километров, затем вернулся на землю и совершил посадку на ВПП SpiceSport America в Нью-Мексико, откуда и стартовал.Такой полет считается суборбитальным. Летательный аппарат оказывается на короткое время, хоть и не на орбите, но в космосе. Впервые за 2 года испытаний полет оказался полностью успешным. Все системы управления и стабилизации сработали штатно, и компания Virgin Galactic получила разрешение катать туристов.

Свой путь к индустрии космического туризма компания Ричарда Брэнсона, начала в 2004. Другой миллиардер Джефф Безос планирует сам полететь туристом в космос в июле. Билет туда он приобрел на аукционе за 28 млн долларов.

После получения разрешения от FAA акции Virgin Galactic взлетели на 38,9 процента, а рыночная капитализация компании достигла рекордных 13,5 млрд долларов.

Virgin Galactic заявила, что продолжит подготовку к трем оставшимся испытательным полетам космического корабля, способного перевозить до шести пассажиров и двух пилотов. Когда состоится первый коммерческий полет для туристов, пока не сообщается.

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