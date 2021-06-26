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Сикорский: Беларусь станет свободным и уважаемым членом европейской семьи

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  • 26.06.2021, 20:47
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Сикорский: Беларусь станет свободным и уважаемым членом европейской семьи

Евродепутат высказался о закрытом суде над народным блогером Сергеем Тихановским.

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью DW назвал белорусское правосудие фарсом и высказался о закрытом суде над народным блогером Сергеем Тихановским, пишет «Салідарнасць».

— Единственное преступление Тихановского лишь в том, что он пытался вести себя как гражданин нормальной страны, у которого есть политические амбиции. Его преступление состояло в попытке быть избранным на пост президента Беларуси. Вот почему белорусский диктатор решил использовать его для устрашения остального общества.

По мнению евродепутата, такие меры (суд в СИЗО в закрытом режиме – прим.) принимаются, поскольку Лукашенко хочет быть уверен, что суд подчинится и вынесет именно то решение, которое он прикажет.

С настоящим правосудием ничего общего не имеет. Это жест отчаявшегося диктатора, который пытается удержать власть.

Радослав Сикорский объяснил, почему решил взять шефство над Сергеем Тихановским:

— Я участник движения «Солидарность». Еще в 1981 году, когда в Польше было введено военное положение, казалось, что режим восстановил контроль, и вся надежда потеряна. Тем не менее, восемь лет спустя Польша стала свободной страной, демократической, страной, идущей путем присоединения к ЕС и другим западным институтам.

Сейчас темная фаза в истории Беларуси, но это момент пробуждения белорусского народа как проевропейского, который требует соответствующих стандартов в общественной жизни. Требует демократии и более тесных отношений с Европейским Союзом.

И те, кто сегодня подвергается репрессиям, в будущем станут героями этой борьбы. Я в этом уверен.

Поэтому я обращаюсь к Сергею Тихановскому, его соратникам и семьям всех репрессированных: «Не теряйте надежды! Рано или поздно любая диктатура падет. Когда-нибудь Беларусь станет свободным и уважаемым членом европейской семьи. Жыве Беларусь!»

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