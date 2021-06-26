Эстония первой из стран Балтии запретила пушные зверофермы 10 26.06.2021, 20:14

Эстонский парламент проголосовал за запрет на разведение животных ради меха.

Эстония стала первой балтийской страной, запретившей пушные фермы. Эстонский парламент проголосовал за запрет на разведение животных ради меха, пишет euro-pulse.ru.

Таким образом Эстония последовала примеру Австрии, Бельгии, Чехии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Словакии и Словении — в этих странах ЕС уже утвердили подобные запреты.

Поправки в закон о защите животных, запрещающие пушное звероводство, вступят в силу с 1 января 2026 года. Принятое эстонским парламентом решение отражает мнение большинства граждан страны: согласно прошлогоднему опросу, более 75% эстонцев выступали против разведения животных ради меха.

Еще в 2017 году в Эстонии запретили использовать диких животных в цирке. Подобный запрет действует в большинстве стран ЕС.

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