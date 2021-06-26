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Эстония первой из стран Балтии запретила пушные зверофермы

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  • 26.06.2021, 20:14
Эстония первой из стран Балтии запретила пушные зверофермы

Эстонский парламент проголосовал за запрет на разведение животных ради меха.

Эстония стала первой балтийской страной, запретившей пушные фермы. Эстонский парламент проголосовал за запрет на разведение животных ради меха, пишет euro-pulse.ru.

Таким образом Эстония последовала примеру Австрии, Бельгии, Чехии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Словакии и Словении — в этих странах ЕС уже утвердили подобные запреты.

Поправки в закон о защите животных, запрещающие пушное звероводство, вступят в силу с 1 января 2026 года. Принятое эстонским парламентом решение отражает мнение большинства граждан страны: согласно прошлогоднему опросу, более 75% эстонцев выступали против разведения животных ради меха.

Еще в 2017 году в Эстонии запретили использовать диких животных в цирке. Подобный запрет действует в большинстве стран ЕС.

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