Правительство РФ задумало обложить налогом любые переводы за рубеж 10 26.06.2021, 20:34

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Пошлина затронет миллионы трудовых мигрантов, отправляющих заработки на родину.

Российские власти обдумывают возможность введения «налога» на трансграничные денежные переводы физлиц. Проработать сбор в размере до 1% от суммы было поручено Минфину по итогам совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко в начале июня. Пошлина, которая затронет как владельцев зарубежных счетов, так и миллионы трудовых мигрантов, отправляющих заработки на родину, может принести в бюджет около 30 млрд рублей в год, пишет finanz.ru.

Этот сбор добавится к сумме, которую уже взимают за переводы банки и платежные системы.

Например, в Сбербанке комиссия составляет 1% от суммы перевода, но ее размер не может быть меньше 150 рублей, в «Открытии» - 1,8% (не меньше 200 рублей), в МКБ - 1,6% (не меньше 150 рублей).

При переводе с помощью «Юнистрим» необходимо заплатить за перевод 1% (не менее 100 рублей), тарифы в Western Union начинаются от 49 рублей.

По данным ЦБ, в прошлом году из России за границу физлица перевели 40,1 млрд долларов, в том числе 7,9 млрд - в Швейцарию, 2,7 млрд - в Великобританию, 2,3 млрд - в США.

В страны СНГ, снабжающие РФ дешевой рабочей силой, ушло 11 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд - в Узбекистан, по 1,7 млрд - в Таджикистан и Кыргызстан.

Новая мера может привести к подорожанию стоимости операций для конечного потребителя, говорит бизнес-лидер стрима «Платежи и переводы» Кирилл Пальчун.

На фоне неоднократных заявлений на высшем уровне о нехватке рабочих рук предлагаемый механизм выглядит странно, удивляется исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Идея правительства равносильна тому, чтобы сделать платным выход из метро, не отменяя платы за вход, считает она.

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