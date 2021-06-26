закрыть
26 июня 2021, суббота, 23:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дания стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу

1
  • 26.06.2021, 20:58
  • 2,248
Дания стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу

Датчане в Амстердаме в 1/8 финала разгромили команду Уэльса.

В первом матче 1/8 финала Евро-2020 Дания разгромила Уэльс в Амстердаме, пишет «Прессбол».

УЭЛЬС — ДАНИЯ — 0:4

УЭЛЬС: Уорд — Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).

ДАНИЯ: Шмейхель — Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.

ГОЛЫ: 0:1 — Дольберг (27). 0:2 — Дольберг (48). 0:3 — Мэле (88). 0:4 — Брэйтуэйт (90+6).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:: Родон (26), Мур (40), Брукс (80).

УДАЛЕНИЕ: Уилсон (90).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников