Дания стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу

Дания стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу1
- 26.06.2021, 20:58
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Датчане в Амстердаме в 1/8 финала разгромили команду Уэльса.
В первом матче 1/8 финала Евро-2020 Дания разгромила Уэльс в Амстердаме, пишет «Прессбол».
УЭЛЬС — ДАНИЯ — 0:4
УЭЛЬС: Уорд — Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).
ДАНИЯ: Шмейхель — Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.
ГОЛЫ: 0:1 — Дольберг (27). 0:2 — Дольберг (48). 0:3 — Мэле (88). 0:4 — Брэйтуэйт (90+6).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:: Родон (26), Мур (40), Брукс (80).
УДАЛЕНИЕ: Уилсон (90).