Синоптики: Сильные ливни с грозами ожидаются в Минске и этой ночью

Синоптики: Сильные ливни с грозами ожидаются в Минске и этой ночью2
- 26.06.2021, 21:11
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Возможно шквалистое усиление ветра.
Синоптики прогнозируют в Минске сильные ливни с грозами предстоящей ночью и утром в воскресенье. Возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает Белгидрометеоцентр.
Напомним, сегодня в Минске подтопило в том числе участки улиц Пономаренко, Тимошенко, Бельского, Шаранговича, Люцинского, Лобанка, Бурдейного, Горецкого, Сухаревской, пересечение проспекта Партизанского с улицей Ангарской и другие.