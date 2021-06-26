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Синоптики: Сильные ливни с грозами ожидаются в Минске и этой ночью

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  • 26.06.2021, 21:11
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Синоптики: Сильные ливни с грозами ожидаются в Минске и этой ночью

Возможно шквалистое усиление ветра.

Синоптики прогнозируют в Минске сильные ливни с грозами предстоящей ночью и утром в воскресенье. Возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает Белгидрометеоцентр.

Напомним, сегодня в Минске подтопило в том числе участки улиц Пономаренко, Тимошенко, Бельского, Шаранговича, Люцинского, Лобанка, Бурдейного, Горецкого, Сухаревской, пересечение проспекта Партизанского с улицей Ангарской и другие.

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