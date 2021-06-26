закрыть
26 июня 2021, суббота, 23:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Каждый день, шаг за шагом, к переменам»

  • 26.06.2021, 21:28
  • 1,394
«Каждый день, шаг за шагом, к переменам»

В разных странах белорусы выходят на акции солидарности.

В Беларуси и мире продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политзаключенных. Московская диаспора вышла на акцию солидарности, пишет «Баста!».

- Белорусы достойны жить в цивилизованной, свободной стране. Не потому, что мы находимся в центре Европы, а прежде всего потому, что мы нация достойных, честных, искренних людей!

Кожны дзень, крок за крокам, да Перамен, - говорят участники акции.

Белорусы Каунаса заявляют лукашистской хунте "die Mörder".

Вы вырубаете лес, мы вырубим вас!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников