«Каждый день, шаг за шагом, к переменам» 26.06.2021, 21:28

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В разных странах белорусы выходят на акции солидарности.

В Беларуси и мире продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политзаключенных. Московская диаспора вышла на акцию солидарности, пишет «Баста!».

- Белорусы достойны жить в цивилизованной, свободной стране. Не потому, что мы находимся в центре Европы, а прежде всего потому, что мы нация достойных, честных, искренних людей!

Кожны дзень, крок за крокам, да Перамен, - говорят участники акции.

Белорусы Каунаса заявляют лукашистской хунте "die Mörder".

Вы вырубаете лес, мы вырубим вас!

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