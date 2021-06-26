«Каждый день, шаг за шагом, к переменам»
- 26.06.2021, 21:28
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В разных странах белорусы выходят на акции солидарности.
В Беларуси и мире продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политзаключенных. Московская диаспора вышла на акцию солидарности, пишет «Баста!».
- Белорусы достойны жить в цивилизованной, свободной стране. Не потому, что мы находимся в центре Европы, а прежде всего потому, что мы нация достойных, честных, искренних людей!
Кожны дзень, крок за крокам, да Перамен, - говорят участники акции.
Белорусы Каунаса заявляют лукашистской хунте "die Mörder".
Вы вырубаете лес, мы вырубим вас!