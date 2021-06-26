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Исландия первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения

  • 26.06.2021, 21:53
Исландия первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения

Страна с самого начала пандемии сделала ставку на масштабное тестирование.

В Исландии в субботу 26 июня отменили все ограничения, связанные с распространением коронавируса. Больше нет необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, сняты и лимиты на число участников массовых мероприятий. Страна стала первым государством в Европе, пошедшим на полную отмену мер, связанных с пандемией (за исключением ограничений на въезд из-за рубежа), передает «Радио Свабода».

"Мы возвращаемся к жизни, которой мы привыкли жить и к которой мы столь долго стремились" - сказала министр здравоохранения страны.

Исландия с самого начала пандемии сделала ставку на масштабное тестирование. В стране с населением в 330 тысяч человек на данный момент проведено более 750 тысяч тестов. Тестирование позволяло эффективно выявлять инфицированных и изолировать их. На пике развития эпидемии стране, однако, не удалось избежать локдауна. Сейчас почти 87 процентов жителей страны вакцинировано, и число новых случаев инфекции не превышает 10 за неделю.

За всё время эпидемии в стране умерли 30 человек, причём только 1 - в нынешнем году. Как число смертей на душу населения, так и процент летальности в Исландии - одни из самых низких в мире.

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