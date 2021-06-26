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Какие улицы затопило в Минске

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  • 26.06.2021, 22:09
  • 3,528
Какие улицы затопило в Минске

Составлена карта.

Сильный ливень, обрушившийся сегодня днем на Минск, затопил многие улицы города. Дождевая канализация не справлялась. Где-то тонули автомобили, где-то лились водопады с мостов, а люди ходили по пояс в воде, пишет «Онлайнер».

Таких масштабных подтоплений город не знал давно. Журналисты составили карту, чтобы оценить размах ЧП.

Как видно по карте, больше всего подтоплений в Каменной Горке и Сухарево, но досталось и Уручью, и Зеленому Лугу, и «Новой Боровой».

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