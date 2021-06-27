Евро-2020: Дания разгромила Уэльс, Италия одолела Австрию
- 27.06.2021, 8:07
Определились первые четвертьфиналисты чемпионата.
Вчера прошли первые матчи 1/8 финала Евро-2020, сообщает «Трибуна».
Дания разгромила Уэльс (4:0).
На стадионе «Уэмбли» Италия одолела Австрию.
Евро-2020р
1/8 финала
Уэльс – Дания 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
26 июня, 19.00, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 27 Дольберг, 0:2 – 48 Дольберг, 0:3 – 88 Мэле, 0:4 – 90 Брэйтуэйт.
Уэльс – Уорд, Робертс (Уильямс, 41), Мифем, Родон, Дэвис, Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Бэйл, Рэмзи, Джеймс (Брукс, 78), Мур (Робертс, 78).
Дания – Шмейхель, Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор, Ларсен (Бойлесен, 77), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 60), Мэле, Брэйтуэйт, Дамсгор (Нергор, 60), Дольберг (Корнелиус, 70).
Предупреждения:
Родон (26), Мур (40), Брукс (80), Бэйл (90).
Удаление:
Уилсон (90).
Италия – Австрия 2:1 (0:0, 0:0, 2:0)
Дата проведения
26 июня, 22.00, «Уэмбли»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 95 Кьеза, 2:0 – 105 Пессина, 2:1 – 114 Калайджич.
Италия – Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Барелла (Пессина, 67), Инсинье (Кристанте, 108), Иммобиле (Белотти, 84).
Австрия – Бахманн, Алаба, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Гриллич (Шауб, 105), Шлагер (Грегорич, 105), Лаймер (Ильзанкер, 114), Баумгартнер (Шопф, 90), Забитцер, Арнаутович (Калайджич, 97).
Предупреждения:
Арнаутович (2), Ди Лоренцо (50), Барелла (51), Хинтереггер (103), Драгович (120).