Найдены люди с уникальной особенностью, которая спасает от тяжелого коронавируса 27.06.2021, 8:31

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Фото: Getty Images

Медики назвали их «супер-дегустаторы».

Люди с геном T2R38 с меньшей вероятностью могут заразиться коронавирусом

Люди, у которых интенсивность горького вкуса выше среднего, так называемые "супер-дегустаторы", с меньшей вероятностью заразятся или серьезно заболеют COVID-19. Такая особенность обусловлена геном под названием T2R38, который человек может унаследовать от обоих родителей.

К этому открытию пришли исследователи Универсального медицинского центра Батон-Руж в Луизиане. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open, сообщает The Washington Post. Отмечается, что ген, который усиливает вкус горечи, также улучшает врожденный иммунный ответ против патогенов.

В эксперименте приняли участие 1935 человек. Они получили тест-полоску и оценили, насколько она горькая. По результатам, эти люди были классифицированы на супер-дегустаторов – 508 человек, дегустаторов (тех, кто унаследовал только одну копию гена от одного родителя) – 917, или не дегустаторов (тех, кто не наследует ни одной копии гена и которые либо испытывают более низкую интенсивность горького вкуса, либо вообще его не чувствуют) – 510 людей.

В течение периода исследования 266 участников дали положительный результат на COVID-19, и 55 из них потребовали госпитализации. При этом не дегустаторы "значительно чаще", чем другие, имели положительный результат теста на SARS-CoV-2, были госпитализированы и дольше оставались симптоматическими.

Те же, кто был особо восприимчив к горькому вкусу, составляли всего лишь 5,6% пациентов, что свидетельствует об особой иммунной защите.

Объясняя причину такой особенности, ученые выдвинули гипотезу, что рецептор T2R38, который отвечает за восприятие горького вкуса, при активации способствует выработке оксида азота – радикала, убивающего коронавирус и предотвращающего его репликацию (процесс самовоспроизведения молекул путем копирования – ред.) в слизистой оболочке дыхательных путей.

При этом также существует легкий способ проверить себя на наличие такой особенности. По словам ученых, если человек чувствует у сельдерея горечь, то он, скорее всего, относится к "супердегустаторам". В противном случае нужно быть осторожным и носить маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Тем не менее, пройти вакцинацию против COVID-19 следует всем, отметил ведущий автор исследования доктор Генри Бархам.

"Даже "супердегустаторы" со временем могут заболеть, особенно при высокой вирусной нагрузке", – сказал он.

Напомним, ранее исследователи Йельского университета выяснили, что пациенты с коронавирусом имеют большое количество аутоантител в своей крови, которые блокируют антитела организма и атакуют несколько областей, включая мозг, кровеносные сосуды и печень. Это может объяснить, почему некоторые больные коронавирусом испытывают долговременные симптомы.

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