Санкции, которые могут стать толчком к переменам 1 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

27.06.2021, 9:00

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Валерий Карбалевич

Тот факт, что Лукашенко является источником всех проблем, стал еще более очевидным.

ЕС и США вводят новые, более жесткие экономические санкции против белорусских властей. Если раньше действия Запада по наказанию официального Минска были более символичными, касались в основном визовых и финансовых ограничений для отдельных чиновников, то теперь они больше ориентированы на экономику.

В прошлом санкции были адресными и применялись к отдельным предприятиям или бизнесов. Теперь по-другому. На саммите ЕС 24-25 июня приняли секторальные санкции. Аналогичные меры планируют предпринять также США, Канада и Великобритания. Другими словами, эти санкции коснулись целых секторов экономики (нефтепереработка, производство калия, банковский сектор). Между официальным Минском и Западом во время предыдущих кризисов такого не было. В этом смысле нынешние санкции беспрецедентны.

Вот что примечательно. Белорусские официальные лица и государственные СМИ неоднократно обвиняли оппозицию в призывах к Западу ввести санкции. Мол, как можно требовать наказать собственную страну. Но эти обращения мало повлияли на решения ЕС и США, поскольку руководствовались своими интересами.

Белорусские власти «помогли». Решение Лукашенко посадить самолет сломало стоп-кран. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепп Боррель сказал: «В случае Беларуси, если бы самолет не был угнан, мы бы не обсуждали экономические санкции. Это событие вызвало резонанс».

Сейчас белорусский вопрос из чисто гуманитарного (нарушение прав человека властями) превратился в проблему международной безопасности, в частности, авиационной безопасности. Ведущие мировые державы пришли к выводу, что если «нарушителя конвенции» не наказать сейчас, подобные инциденты могут произойти и в будущем. Таким образом, жесткие санкции ввел сам Лукашенко. Конечно, готовился четвертый пакет санкций до истории с самолетом, но их беспрецедентный размах спровоцировал Лукашенко.

Что власти собираются делать в ответ на санкции? Прежде всего ввести контрсанкции против ЕС и США. Головченко заявил, что белорусская сторона имеет «полное право на компенсацию этого ущерба», в том числе путем введения ограничений для иностранных компаний, работающих в Беларуси и принадлежащих к странам, проводящим «особо недружественную политику». Он отметил, что в Беларуси работает около 300 литовских компаний, 200 украинских компаний, 160 латвийских компаний, 150 немецких компаний и 140 польских компаний. Нужно ли понимать, что власти грозят им национализацией? Или что? Но это на русском политическом сленге означает «бомбить Воронеж», то есть, помимо западных санкций, ввести свои санкции против собственной экономики.

Власти надеются на помощь России. Тем более что российские официальные лица такую помощь обещали.

Да, Россия может помочь в создании различных серых схем, призванных обойти западные санкции. Здесь многое будет зависеть от того, насколько строго ЕС и США будут контролировать выполнение санкций. Вряд ли российский рынок сможет компенсировать потери белорусских производителей нефти и калия. Москва, конечно, может помочь деньгами, новыми кредитами, если захочет. Но это поставит некоторые условия.

Если говорить о влиянии этих санкций на Беларусь в целом, то важен совокупный социально-политический, психологический эффект. Любые санкции - это игра вдолгую. Раньше такие меры не работали, но теперь ситуация изменилась.

Во-первых, нынешние санкции намного жестче, чем все предыдущие. К тому же экономика сейчас висит на волоске.

Во-вторых, санкции появились в иной политической атмосфере. Единое, консолидированное общество, в котором легитимность власти не вызывает сомнений, может успешно противостоять внешним угрозам. Белорусское общество, с другой стороны, принципиально разделено, серьезно травмировано и более политизировано, чем раньше. Политический кризис не преодолен, доверие к власти низкое, общественное недовольство никуда не делось, оно висит как дамоклов меч. Правительство утратило монополию на СМИ.

Санкции появились на фоне заметной изоляции, изгнания Беларуси, которую невозможно скрыть. Взять хотя бы те трудности, которые приходится пережить белорусам, пытающимся уехать в отпуск к теплому морю.

На этом фоне нынешние санкции могут стать толчком, запуском сложноконтролируемых процессов, которые будут способствовать размыванию белорусской социальной модели. В политизированной атмосфере любая новая проблема вызовет дополнительный негатив по отношению к правительству. По мере нарастания социально-экономических трудностей тот факт, что Лукашенко является источником всех проблем, токсичной фигурой, станет еще более очевидным. И в глазах политически не вовлеченных людей, и даже его сторонников. Но как и когда это выстрелит, сегодня никто сказать не может.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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