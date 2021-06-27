закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 9:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти не могут найти тех, кто обстрелял вертолет президента

  • 27.06.2021, 9:13
  • 3,760
Власти не могут найти тех, кто обстрелял вертолет президента

Награда за информацию о них измеряется десятизначной цифрой.

Министерство обороны Колумбии пообещало награду в три миллиарда песо (более 800 тысяч долларов) за информацию о людях, которые обстреляли вертолет с президентом страны, сообщает nv.ua.

«Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении», — заявил глава Минобороны Диего Молано.

В пятницу, 25 июня, в Колумбии во время полета над одним из муниципалитетов страны обстреляли вертолет с президентом страны Иваном Дуке Маркесом.

Вертолет подвергся обстрелу в то время, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. По вертолету было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников