Власти не могут найти тех, кто обстрелял вертолет президента 27.06.2021, 9:13

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Награда за информацию о них измеряется десятизначной цифрой.

Министерство обороны Колумбии пообещало награду в три миллиарда песо (более 800 тысяч долларов) за информацию о людях, которые обстреляли вертолет с президентом страны, сообщает nv.ua.

La seguridad del Presidente es de la más alta prioridad en defensa y seguridad de las Fuerzas Militares. El Gobierno Nacional sigue en su tarea desarrollando las actividades previstas al servicio de los colombianos, no paramos por criminales cobardes. pic.twitter.com/WcYUQqORGU — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 26, 2021

«Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении», — заявил глава Минобороны Диего Молано.

В пятницу, 25 июня, в Колумбии во время полета над одним из муниципалитетов страны обстреляли вертолет с президентом страны Иваном Дуке Маркесом.

Вертолет подвергся обстрелу в то время, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. По вертолету было произведено по меньшей мере шесть выстрелов.

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