Трамп провел первый митинг после избрания Байдена президентом США 27.06.2021, 9:33

Экс-глава Белого дома снова заявил о своей победе на выборах 2020 года.

Экс-президент США Дональд Трамп в штате Огайо первый митинг после избрания Джо Байдена президентом. Трансляцию вел канал FOX 32 Chicago на YouTube.

Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден ведет «экономику и страну к разрухе». «Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тыс. рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу («Северный поток–2» — прим. ред.). Я остановил трубопровод в Европу, ввел против него санкции», — сказал бывший президент США.

Трамп отметил, что Германия тратит на газопровод миллиарды долларов, хотя бывший президент США «защищал» Германию от этого. Он также сказал, что следствием политики Байдена стало то, что «Китай, Россия и Иран унижают США». Кроме того, бывший президент отметил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным, а также лидерами Китая и Северной Кореи Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

Во время выступления Трамп заявил, что, по его мнению, он победил на выборах президента США в ноябре 2020 года и назвал официальные результаты голосования сфальсифицированными.

В мае стало известно, что США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига. Американский президент Джо Байден объяснил решение нежеланием портить отношения с Германией. При этом 21 мая Белый дом ввел ограничения против четырех российских компаний и 13 судов, которые участвуют в строительстве трубопровода.

26 июня Bloomberg сообщил, что США и Германия планируют заключить соглашение, чтобы помочь Украине после запуска «Северного потока-2», а также «свести на нет геополитические завоевания Москвы» и «сдержать агрессию России с помощью угрозы санкций».

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