Из-за потопа в Минске не работают многие светофоры 4 27.06.2021, 9:51

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Названы улицы, где движение не регулируется.

ГАИ предупреждает, что из-за вчерашней непогоды на некоторых улицах в Минске до сих пор не работают светофоры, сообщает tut.by.

В частности, электронные регулировщики на пересечениях улиц Колесникова с Жиновича, Братской с Германовской, Орловской с Нововиленской, Кальварийской с Гусовского, Ташкентской с Голодеда, Одинцово со Скрипникова, Скрипникова с Вышелесского, Каменногорская с Люцинской, Янки Брыля с Михайловской, а также на улицах Ванеева, 32, Каменногорской, 96, Неманской, 12.

Ведутся работы по устранению неисправностей. Участников дорожного движения просят учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.

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