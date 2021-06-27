«Пора наконец уже выгнать из Беларуси всех крыс» 3 27.06.2021, 10:02

6,118

Вместе — победим!

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своих читателей о важности солидарности и сопротивления для белорусов в этот момент:

— Доброе утро, белорусы!

Нам с вами уже давно пора наконец уже начать использовать нашу силу, и выгнать из Беларуси всех крыс. Для этого нам нужно перебороть свой страх. Хватит молчать и отсиживаться в сторонке, будто нас это не касается. Высказывайте и отстаивайте свою позицию. Сопротивляйтесь!

Хватит бояться и молчать. Мы не народец, мы народ! Один прутик можно сломать, а целый веник не сломаешь.

Вместе — победим!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.