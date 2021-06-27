«Пора наконец уже выгнать из Беларуси всех крыс»3
- 27.06.2021, 10:02
- 6,118
Вместе — победим!
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своих читателей о важности солидарности и сопротивления для белорусов в этот момент:
— Доброе утро, белорусы!
Нам с вами уже давно пора наконец уже начать использовать нашу силу, и выгнать из Беларуси всех крыс. Для этого нам нужно перебороть свой страх. Хватит молчать и отсиживаться в сторонке, будто нас это не касается. Высказывайте и отстаивайте свою позицию. Сопротивляйтесь!
Хватит бояться и молчать. Мы не народец, мы народ! Один прутик можно сломать, а целый веник не сломаешь.
Вместе — победим!