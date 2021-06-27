Мэр Москвы Собянин: Чтобы остановить пандемию, нужна быстрая вакцинация или локдаун 13 27.06.2021, 10:15

5,266

Российские власти растеряны.

Справиться с пандемией коронавируса поможет быстрая масштабная вакцинация либо введение локдауна, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столица справилась бы с ростом заболеваемости, если бы не появилась новая мутация вируса, пишет kommersant.ru.

Как заявил мэр, сейчас Москва «переживает пандемию заново». Он рассказал, что новый индийский штамм коронавируса отличается от предыдущих тем, что вирус развивается в организме «за считаные дни». Китайским штаммом COVID-19 сейчас заражены около 5% москвичей, уточнил господин Собянин.

«Мы с вами победили, можно сказать победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль»,— сказал мэр Москвы в интервью телеканалу «Россия 1».

Сейчас пандемия коронавируса «заново бушует» в Москве, считает Сергей Собянин. По его мнению, чтобы остановить пандемию, «нужно одно — быстрая масштабная вакцинация». «Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун»,— убежден мэр Москвы.

Он заявил, что разрешение посещать кафе в Москве с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 является компромиссным, но рекомендовал ходить в заведения общепита только вакцинированным, пояснив, что «ПЦР не является защитой». Собянин также добавил, что транспорт в Москве продолжит работать, но необходимо соблюдать там масочно-перчаточный режим, причем на протяжении всей поездки.

В России за последние сутки выявили более 21 тыс. заразившихся коронавирусом, из них 8,4 тыс. — в Москве. В столице с середины июня фиксируют более 6 тыс. заболевших в день. 19 июня был установлен рекорд по числу заражений — 9120 человек.

Накануне Сергей Собянин вернул требование перевести на «удаленку» 30% сотрудников компаний без учета привившихся, а также всех граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 12 июня в городе действуют ограничения на работу общепита в ночное время, закрыты фуд-корты, посещаемость зрелищных и спортивных мероприятий ограничили до 500 человек. С 28 июня в рестораны и кафе начнут пускать по QR-кодам. Их будут выдавать привитым, переболевшим коронавирусом или сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Вводить QR-коды в транспорте, фитнес-клубах и парикмахерских пока не планируется. Власти Москвы обязали вакцинировать 60% работников торговли и сферы услуг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».