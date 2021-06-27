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Из-за непогоды в Беларуси вчера погиб один человек

  • 27.06.2021, 10:17
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Из-за непогоды в Беларуси вчера погиб один человек

На женщину упало дерево.

Из-за непогоды 26 июня в деревне Павловщина Дзержинского района погибла 50-летняя женщина. Как сообщает МЧС, на нее упало дерево. Всего зафиксировано 29 случаев падения деревьев: в Гомельской (6 случаев) и Минской (23 случая) областях.

Порывы ветра при грозе достигали 20 м/с. В Гомельской и Минской областях ветер повредил крыши 18 жилых домов, 1 производственного здания, 2 объекта соцкультбыта и 16 сельскохозпостроек.

В деревне Городище Минского р-на размыло участок дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка.

В Минске было нарушено движение 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутов. Работниками МЧС помогли отбуксировать 20 легковушек, 5 маршруток. Спасатели эвакуировали из легкового и пассажирского транспорта 91 человека, в том числе 19 детей.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики было нарушено электроснабжение 461 населенного пункта. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. По состоянию на 6 часов утра сегодняшнего дня остаются без электричества 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

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