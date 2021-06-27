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«Есть пачка хрустов»

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 27.06.2021, 10:31
  • 8,528
«Есть пачка хрустов»

Город Петербург снова дал всей России наглядный урок.

Питерский голова Беглов провел в охваченном ковидной эпидемией городе многотысячный фестиваль выпускников школ «Алые паруса».

Наивный? Не понимал, что делает? Не предполагал, что будет резонанс? Зачем он это устроил? Какое есть рациональное объяснение? Кроме уверенности в безнаказанности.

Эдгард Запашный, доверенное лицо Путина, Собянина и "Единой России" на выборах, негодует: чиновники любыми способами заставляют людей вакцинироваться и тут же на бюджетные деньги проводят многотысячные фестивали.

Это и есть, похоже, главная причина бегловского перфоманса – освоение денег. Ковид, не ковид – неважно. Главное – заработать.

Если это верно, то случай наглядный и должен войти в хрестоматии. Для власти, которая не избирается, люди не значат ничего – они лишь средство для заработка. А что с ними будет потом – неважно.

Город Петербург снова дал всей России наглядный урок, что такое несменяемые, обнуленные, суверенные или как их там еще почетно кличут, власти.

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