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Беженка из Северной Кореи рассказала об ужасающем голоде в стране

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  • 27.06.2021, 10:52
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Беженка из Северной Кореи рассказала об ужасающем голоде в стране

До чего довел КНДР диктатор.

Голод, с которым столкнулась Северная Корея в 1990-х годах, был по-настоящему ужасающим: новые тела умерших появлялись на улицах каждый день, а отчаяние доводило некоторых до каннибализма. Об этом «Ленте.ру» рассказала Чжихён Пак, беженка из Северной Кореи и правозащитница.

Пак вспоминает, что проблемы с продуктами питания начались еще в начале 1990-х, а вскоре в стране рухнула карточная система, от которой зависело большинство жителей. От голода умер и ее дядя. «Когда я увидела его тело, он не был похож на человека. Одни лишь кости, обтянутые кожей», — рассказала женщина.

Чтобы выжить, семье пришлось распродать все имущество. Ели все подряд: коренья, семена, съедобную траву, выловленных в море мидий и даже отловленных крыс. Случалось, что женщина съедала что-то, а после несколько дней пила только воду. «Люди теряли рассудок от голода, убивали и ели других людей. Они ели даже детей. Какой силы должен был быть голод, чтобы люди шли на такое?» — воскликнула она.

В середине июня лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году. Ранее он уже призвал партию и жителей страны быть готовыми к новому «Трудному походу». Так в стране называют период экономического кризиса и страшного голода 1990-х.

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