В Минске произошло масштабное наводнение: что говорят в МЧС 7 27.06.2021, 10:57

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Стихия бушевала не только в столице.

В Минском районе из-за большого потока воды 26 июня, вызванного ливнями, обрушился мост через реку Менка. В самом Минске люди спасались от наводнений даже на лодках, пишет telegraf.by.

В Минске 26 июня, прошли сильные ливни, улицы города затопило. При чем так, что сотни машин практически ушли под воду.

В Минском районе из-за большого потока воды обрушился мост через реку Менка. Из-за этого люди не могли перебраться на другую сторону через реку.

Также были затоплены улицы Лидская и Люцинская. вода стояла на перксении партизанского проспекта и Ангарской. Люди практически по пояс в воде пересекали улицы.

Стихия бушевала не только в столице.

По оперативным данным МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 20 м/с) зафиксированы 29 случаев падения деревьев в Гомельской (6 случаев) и Минской (23 случая) областях. Погиб 1 человек (в д. Павловщина Дзержинского р-на Минской области в результате упавшего дерева погибла гражданка 1971 г.р.). Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке упавших деревьев.

В г. Минске в период с 18-10 до 22-20 нарушалось движение общественного транспорта (32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутов). Работниками МЧС оказывалась помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, 5 маршрутных автобусов, эвакуированы (из легкового и пассажирского транспорта) 91 человек (из них 19 детей).

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06-00 27.06.2021 остаются без электроснабжения 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

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