Евро-2020: Италия гонится за лучшей серией в истории 2 27.06.2021, 11:15

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Уже 31 матч без поражений, больше — только у великих Бразилии и Испании.

Сборная Италии мучилась с Австрией на полчаса дольше плана: в основное время так никто и не забил, а андердоги были даже ближе. Лучший шанс итальянцев – выстрел Иммобиле в штангу из-за штрафной, а австрийцы создавали более сложные и осмысленные моменты, пишет «Трибуна».

В первом дополнительном тайме итальянцы все-таки распечатали: помог выход на замену Федерико Кьезы – свежий форвард классно обработал в штрафной, парой касаний создал себе шанс для удара и положил в дальний угол.

Победный в итоге не этот, а второй гол – от Маттео Пессины под маленький перерыв, потому что Австрия смогла один отыграть. Но большего не позволили – эти 2:1 выводят Италию в четвертьфинал.

Итальянцы восьмой раз на чемпионатах Европы зашли в дополнительное время – это рекорд среди всех сборных. С одной стороны, это значит, что они как минимум часто играют в плей-офф, с другой – что нервы своих экспрессивных болельщиков совсем не берегут.

Команда повторила свой рекорд по голам на Евро – уже в 1/8 финала, после четырех матчей. Забито девять (по три было Турции и Швейцарии, один Уэльсу) – столько же получалось на Евро-2000, но там доходили до финала и забивали в том числе в решающем матче французам.

Банда Манчини выиграла 12-й матч подряд – это рекорд для сборной. Серия началась в ноябре 2020-го, до встречи с Австрией в ней еще и не пропускали – сейчас общий счет 34:1.

А еще Италия продолжила серию без поражений: добавляем строчку номер 31 этим непобедимым.

В этом рейтинге только что оставили позади Италию из 1930-х, которая не проигрывала 30 матчей подряд, столько же было у Франции из середины 90-х – та команда Эме Жаке тоже ходила без проигранных 30 игр подряд.

В истории мирового футбола теперь только две сборных с более продолжительными сериями и одна – с такой же.

Аргентина начала 90-х: 31 матч. После поражения в финале ЧМ-1990 от Германии аргентинцы запустили мощную серию с молодым Габрирэлем Батистутой на острие. Как раз тогда команда Альфио Басиле выиграла два подряд Кубка Америки: в 1991-м и 1993-м. И это до сих пор два последних трофея сборной – Месси ведь ни одного так пока и не принес (прямо сейчас пытается снова). Тот идеальный отрезок немного зацепил и Диего Марадона.

Бразилия середины 90-х: 35 матчей. Жемчужина серии – золото на чемпионате мира-1994, ту команду собрал Карлос Альберто Паррейра, а развил потом его ассистент Марио Загалло, перехвативший власть. При Ромарио и Бебето та сборная Бразилии была царски хороша. Серия длилась почти три года – с февраля 1993-го по январь 1996-го, когда бразильцы в нетоповом составе дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, но проиграли там Мексике с Куатемоком Бланко (он забил).

Испания конца 2000-х: тоже 35 матчей. То, что в памяти еще свежо: сначала команда Луиса Арагонеса разгоналась и выиграла Евро-2008, потом с Висенте дель Боске серия окрепла и дошла до рекорда. А прервалась она в ЮАР – но не на чемпионате мира, а за год до него: когда в полуфинале Кубка конфедераций испанцы проиграли США из-за голов Жози Алтидова и Клинта Демпси.

Чтобы дотянуться до рекордных серий, Италии мало выиграть Евро (осталось три матча, максимум будет 34), нужно будет продолжить в отборе на ЧМ-2022. Без победы на крупном турнире такое достижение и невозможно – и так перенос Евро позволил итальянцам добраться почти до тридцатки только за счет отборов и Лиги наций.

В 1/8 финала с Австрией пару раз было близко к провалу (когда влетал отмененный гол и не ставили пенальти из-за замеченного чуть раньше офсайда), но все-таки победная серия в силе.

Дальше – еще сложнее: в четвертьфинале ждет либо Бельгия, либо Португалия.

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