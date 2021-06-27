Партия Пашиняна официально победила на выборах в парламент Армении 2 27.06.2021, 11:56

Опубликованы окончательные данные Центральной избирательной комиссии страны.

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент, прошедших 20 июня, свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии, сообщает interfax.ru.

"Партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов избирателей", - заявил глава ЦИК Тигран Мукучян на заседании комиссии в воскресенье.

По его словам, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов. Блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, набрал 5,22%.

Остальные 22 партии не преодолели необходимый проходной барьер. Для партий он составляет 5%, для блоков - 7%.

Мукучян отметил, что в списках избирателей числилось 2 млн 595 тыс. 512 человек, проголосовали 1 млн 281 тыс. 997 избирателей, или 49,39%.

Согласно Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолевают лишь две политические силы, то мандаты получит и не преодолевшая барьер третья сила (блок или партия), набравшая наибольшее количество голосов. По итогам выборов это блок "Честь имею".

Парламент Армении избирается сроком на пять лет. Национальное собрание должно состоять минимум из 101 депутата, в предыдущем парламенте было 132 депутата. Мандаты распределяет ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу, если какая-либо политическая сила набирает большинство голосов, то количество мандатов остальных политических сил не должно быть меньше 1/3 от числа мандатов победившей силы. Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием. После назначения премьера в 15-дневный срок формируется правительство.

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