В Москве полицейские волокли по асфальту женщину, задержанную за отказ надеть маску 32 27.06.2021, 12:19

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Задержанная мать четверых детей при этом потеряла сознание.

В Москве сотрудники полиции вынесли из здания Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на улице Куусинена женщину, которая отказалась надеть маску, сообщает «Новая газета».

На видео, которое появилось в соцсетях радиостанции «Говорит Москва», сотрудники полиции задерживают женщину в здании МФЦ, она сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Сотрудники полиции заламывают ей руки, пытаясь надеть наручники. После того, как это им удается, женщину тащат на улицу, снимающая происходящее на видео замечает, что задержанная упала в обморок.

«Она без сознания, вы что с ума сошли? Отпустите сейчас же!», — кричит автор видео, на что сотрудник полиции отвечает: «Я сейчас и вас привлеку».

Несмотря на это, ее продолжают тащить по земле, а затем оставляют лежать на асфальте рядом с машиной. На этом видео заканчивается.

В Москве полицейские волокли по асфальту женщину, задержанную за отказ надеть маску в здании МФЦ. На видео из соцсетей женщина сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Ее все равно тащат на улицу. Снимающая происходящее замечает, что задержанная упала в обморок. pic.twitter.com/LkoWXtcqly — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 26, 2021

В комментариях под постом с видео ответил официальный аккаунт Центра предоставления государственных услуг Москвы «Мои документы». Представители центра сослались на указ мэра города, согласно которому посетители МФЦ обязаны использовать индивидуальные средства защиты.

Продолжение истории опубликовало издание «МБХ медиа».

Москвичка Валентина Муженская, которую сотрудники полиции задержали и без сознания выволокли из МФЦ Хорошеского района, написала на сотрудников заявления в Следственный комитет и МВД.

По ее словам, задержание произошло в пятницу 25 июня. Муженская приехала в МфЦ, чтобы получить социальную карту, которая была утеряна, сама она является матерью четырех детей.

В Москве полицейские насильно выволокли женщину из МФЦ за отказ надеть маску. Она говорила, что в машине ее ждет дочь, но полицейские скрутили женщине руки за спиной. В какой-то момент она перестала кричать, а очевидец сказал, что она потеряла сознание pic.twitter.com/OvpZBBPmbM — МБХ медиа (@MBKhMedia) June 27, 2021

«Я зашла в МФЦ без маски. Когда пришла моя очередь брать талончик, я надела маску, мне выдали талончик, потом я прошла в зал, народа было немного, я села — вокруг меня свободные места, маску я сняла и сижу. Ко мне раз подошли: «Наденьте маску». Я говорю: «Меня тошнит, мне плохо». Второй раз: «Наденьте маску». Я говорю: «Девочки, я продышусь. Когда будет моя очередь, и я сяду к окошку, я надену маску», — рассказала Муженская. В итоге сотрудники МФЦ вызвали полицию.

Силовики приехали, когда женщину уже пригласили к окошку, там она сидела в маске. Они предложили Муженской «пройти» с ними. Когда она отказалась, полицейские решили задержать ее с применением силы.

«Мне застегнули сзади на обе руки наручники и подняли меня на дыбы. Мне вывернули практически плечи. Он меня дернул, я просто свалилась. И от боли у меня сознание ушло. У меня до сих пор суставы [болят]», — рассказала москвичка. По словам женщины, в себя она начала приходить в полицейской машине. Там она рассказала сотрудникам, что в МФЦ она приехала вместе с дочерью. При этом она не стала говорить, что дочери 15 лет, поскольку боялась, что сотрудники не заберут ее с собой, а скажут добираться домой самостоятельно. В итоге полицейские позволили дочери поехать вместе с ними.

Уже в отделении, по словам москвички, сотрудники принялись унижать и оскорблять ее. В частности, полицейские посмотрели записи с видеорегистраторов и заявили, что Муженская состоит на учете в психбольнице. «Понимаете, это не они стоят на учете, а я стою. Я оказывается психбольная, а они нормальные, они выполняют свой долг», — рассказала женщина.

После этого, по ее словам, на нее составили протокол по ч.2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы о нарушении введенных мер в связи с пандемией коронавируса. При этом в МВД утверждают, что также был составлен протокол о неповиновении полицейскому. Отпустили же Муженскую после того, как в отдел приехал ее муж. «Потому что 150 звонков от профсоюза, их там подняли, телефон разрывался, что приехал мой муж, полковник юстиции. Мягко им показал на все их нарушения, и намекнул, что есть еще там-то, там-то, там-то», — рассказала женщина.

В отделении москвичка провела около 5-6 часов. После того, как ее отпустили, она села писать заявления на действия полицейских в МВД и Следственный комитет. Уже вечером она прошла медосвидетельствование. По словам Муженской, врачи зафиксировали у нее синяки, ушибы и ссадины рук и ног.

На утро следующего дня женщина вновь приехала в УВД, чтобы написать заявление о предоставлении ей данных сотрудников, которые задерживали ее. Там ее встретил сотрудник СК, который заявил, что «приехал помочь». Он помог ей оформить заявления, после чего предложил проехать в СК. Там женщину опросили в рамках ее заявления на полицейских. Кроме того, там же она встретила задержавших ее полицейских. По словам Муженской, она намерена добавиться возбуждения дела против них.

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