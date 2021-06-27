Назван самый эффективный способ восстановить здоровье печени без лекарств 27.06.2021, 12:35

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Медики рекомендуют использовать его для вывода токсинов из организма.

Печень может изнашиваться и давать знать о своих проблемах при неправильном питании, высоком уровне стресса, а также вредных привычках. Однако медики в таких случаях рекомендуют использовать более щадящие средства для восстановления здоровья печени, поскольку медицинские препараты способны оказывать токсичное воздействие на другие органы, пишет newsyou.info.

Диетолог Алина Будаковская рассказала, что восстанавливить здоровье печени можно с помощью соков. По ее словам, для этого идеально подходят тыквенный и морковные соки, поскольку они содержат большое количество каратиноидов, которые способствуют выводу токсинов из организма.

«Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени», — отметила специалист.

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