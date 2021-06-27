Россиянам прекратят зачислять пенсии на карты Visa и Mastercard 2 27.06.2021, 13:10

Готовят к отключению от SWIFT?

С 1 июля 2021 года в России меняется порядок зачисления пенсий и социальных выплат от государства.

Получать деньги, в том числе по программе материнского капитала, на свои банковские карты смогут только клиенты российской системы «Мир». Выплаты на карты международных платежных систем Visa и Mastercard прекратятся, пишет finanz.ru.

Соответствующее решение ЦБ принял еще в 2020 году, но затем неоднократно переносил его вступление в силу.

Изначально планировалось перевести все пенсии на «Мир» с 1 июля прошлого года, затем - с 1 декабря. Но срок увеличили из-за панедмии коронавируса.

«В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты «Мир» и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье», - поясняла в декабре пресс-служба ЦБ.

По данным центробанка, более 96% пенсионеров, получающих пенсии на карты, уже переведены на систему «Мир».

Риски возникают для пенсионеров, у которых нет «Мира» и нет счета или вклада с возможностью снятия, говорит кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

У пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, и наличными через почту, напоминали ранее в ЦБ.

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