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Дельта-COVID начал ускользать от вакцин: медики рассказали, кто в зоне риска

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  • 27.06.2021, 13:23
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Дельта-COVID начал ускользать от вакцин: медики рассказали, кто в зоне риска

Вопрос о создании специфической вакцины пока не рассматривается.

Дельта-вариант коронавируса может "обходить" вакцины против COVID-19, но такие случаи крайне редки. Даже одна доза прививки предотвращает тяжелое течение заболевания этим вариантом.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью obozrevatel.com рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.

"Этот вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени", – подчеркнул он.

"Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, риски ниже, чем у невакцинированых. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. Поэтому прививаться необходимо", – сообщил медик.

По его словам, новые варианты коронавируса все более нечувствительны к вакцинам, иногда "обходит" их и Дельта-вариант. "Но такие случаи редки", – подчеркнул Бриль. В то же время он заметил, что вопрос о создании специфической вакцины против Дельта-варианта пока не рассматривается.

Врач также ответил на вопрос об особых симптомах Дельта-COVID. По его словам, клинические признаки заболевания этим вариантом вируса практически не отличаются от признаков более "старых" версий COVID-19.

"Что касается специфических клинических проявлений дельты, то они практически такие же, что и у других вариантов. Отмечается лишь, что один из первых симптомов – головная боль, боли в горле. Но это не означает, что жар и другие симптомы пропали", – заметил он.

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