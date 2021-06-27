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Какая ситуация сложилась в обменниках Беларуси?

  • 27.06.2021, 13:54
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Какая ситуация сложилась в обменниках Беларуси?

Накануне на торгах выросли все пять иностранных валют.

Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках на выходные новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,525, а купить по 2,529 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,555);

евро 3,02 / 3,023 (3,06);

100 российских рублей 3,49 / 3,508 (3,55).

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют.

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