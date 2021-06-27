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Повторится ли сегодня вчерашний потоп в Минске?

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  • 27.06.2021, 14:36
Повторится ли сегодня вчерашний потоп в Минске?

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Погода продолжает проверять нас на прочность. С утра в Минске идет небольшой дождь, но он со временем может стать большим. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Днем 27 июня местами по стране ожидаются грозы, сильные дожди и усиление ветра порывами до 15— 18 м/с. Максимальная температура воздуха местами по востоку составит +30°С. Об этом говорится на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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