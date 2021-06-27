В Британии на остановке нашли секретные документы о проходе эсминца Defender возле Крыма 1 27.06.2021, 14:41

Размокшая кипа бумаг была обнаружена в Кенте.

На автобусной остановке в британском графстве Кент нашли секретные документы Министерства обороны страны, содержащие подробности об эсминце HMS Defender, который недавно попал под обстрел кораблей РФ в Черном море.

Как пишет BBC, размокшая кипа бумаг, в целом почти 50 страниц, была найдена за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник, 22 июня.

Представитель общественности, пожелавший остаться анонимным, связался с BBC, когда понял чувствительный характер содержания.

Журналисты считают, что найденные документы, включающие электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высшего чиновника министерства обороны

В одном из найденных наборов документов обсуждается возможная реакция РФ на проход корабля Defender через украинские территориальные воды у побережья Крыма в среду, 23 июня.

В секретных бумагах указано, что миссия, описанная министерством обороны как «невинный проход через украинские территориальные воды» проводилась с ожиданием, что Россия может отреагировать агрессивно.

Рассматривался альтернативный путь, который мог бы держать эсминец Defender далеко от спорных вод, на которые посягает РФ.

Отмечается, что это позволило бы избежать конфронтации, но рисковало быть представленным Россией в качестве доказательства того, что «Британия испугалась и убежала», что позволило бы Москве заявить, что Лондон с опозданием принял претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

Как отмечается, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Во втором пакете документов детализируются планы возможной военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США. Эти документы обозначены как чрезвычайно чувствительные и адресованы частном секретарю министра Бена Уоллеса, с надписью «Secret UK Eyes Only».

В британском министерстве обороны заявили, что их работник сообщил о потере конфиденциальных документов и добавили, что «было бы неуместным комментировать дальше».

В правительстве Великобритании начали расследование этого инцидента.

23 июня Министерство обороны России сообщило, что российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца Defender, который вошел в Черное море. В ведомстве заявляли, что корабль зашел в «российские территориальные воды». На самом деле он находился в украинских водах у оккупированного Россией Крыма.

В тот же день Министерство обороны Великобритании опровергло заявление российских коллег. Там подчеркнули, что судно осуществляло мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и никакого обстрела не было.

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