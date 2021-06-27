Илья Яшин: Главное сейчас — создать условия для смены власти 1 27.06.2021, 15:10

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Фото: «МБХ медиа»

Для этого надо просто рассказывать людям правду.

Российский оппозиционный политик Илья Яшин рассказал «МБХ медиа», что он планирует делать дальше после того, как ему запретили участвовать в довыборах в действующий созыв Мосгордумы, и как вести себя оппозиции теперь, а адвокат Владимир Воронин — о том, станет ли новый закон о запрете избираться лицам, причастным к экстремистским или террористическим организациям, применяться массово.

«Ну вот и до меня дошла очередь» — так Илья Яшин начал пост в фейсбуке о своем недопуске к выборам. В пятницу утром, 25 июня, он вместе с юристами пришел подавать документы в Избирательную комиссию. Председатель комиссии по округу №37 Иван Бубнов выдал Яшину официальный отказ в открытии избирательного счета — без него невозможно начать сбор подписей. Яшин записал на видео разговор с Бубновым. Политик спрашивает его: «Ну и как вы себя чувствуете, выполняя фашистские законы? Вы понимаете, что это фашистские законы, которые ограничивают людей в избирательных правах просто за инакомыслие, вы отдаете себе в этом отчет?». Председатель комиссии отвечать отказывается.

Основанием в отказе послужили недавно принятые новые пункты закона, которые запрещают избираться гражданам, причастным к экстремистским и террористическим организациям. 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. При этом, как отметил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, решение суда еще не вступило в силу. А значит, решение об отстранении от выборов Яшина по причине его причастности к Навальному и ФБК незаконно. Более того, суд не рассматривал дело Ильи Яшина и его причастность к политику Алексею Навальному и его организациям никак не доказана. Но теперь он лишен права избираться на пять лет.

Фото: Илья Яшин / Facebook

Как рассказал Яшин в своем видеообращении к своим избирателям, весной два его старых знакомых, которые занимаются пиар-компанией новых партий, встречались с ним и предлагали сделку. «Если прямо сейчас рассказать публично, как я в Навальном разочаровался, то все будет нормально — и на выборы пустят, и новая партия найдется, которая меня поддержит». На это предложение Яшин ответил публично: «Безмозглые никак не могут понять — я не хочу встраиваться в их гнилую систему. Я хочу ее поменять. Алексей Навальный мой друг и союзник. Я считаю его честным и смелым человеком, настоящим патриотом России». Яшин сообщил, что будет обжаловать отказ избираться в суде.

Это уже второй раз, когда политика Илью Яшина не допускают к выборам в Мосгордуму. Летом 2019 года ему было отказано в регистрации из-за брака в подписных листах. Тогда началась волна протестов, лозунгом которых был лозунг «Допускай!», Яшин стал одним из лидеров протестного движения.

Последнее время на Илью Яшина оказывалось давление самыми разными способами. Больше года прокуратура проверяет его муниципалитет, «Вытрясли всю бухгалтерию, вытрясли все распоряжения, которые я давал», говорит Яшин. Концерты его жены, Веры Мусаелян, солистки музыкальной группы «АлоэВера», этим летом были отменены в Казани и на фестивале «Стереолето». К его бабушке, больной деменцией, которая живет в пансионате, приходили съемочные группы Лайфньюс, НТВ и ТВЦ и брали у нее навязчивые интервью. По словам директора пансионата, на них надавила прокуратура, пригрозив, что если директор не пустит съемочные группы, то прокуратура найдет нарушения и закроет пансионат.

«Закон будет использоваться точечно»

Один из адвокатов, которые защищали ФБК, Владимир Воронин, рассказал «МБХ медиа», что закон о запрете избираться лицам, причастным к экстремистским или террористическим организациям, принят для того, чтобы использовать его точечно, а не массово:

«Закон используется таким образом, что любая поддержка, перечисление денег, или иная помощь, содействие этой экстремистской организации, поставил лайк, сделал репост, — это уже является одобрением деятельности. Яшин никогда не имел отношения ни к одной из трех организаций, но, по всей видимости, повернули эту ситуацию таким образом, что он как человек одобряющий деятельность, который оказывал содействие этой организации, становится причастным. Это взято за основу отказа».

Фото: «МБХ медиа»

Воронин напомнил, что в решении суда о ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального есть абзац, в котором упоминается Илья Яшин. Вот как он звучит: «20 июля 2019 года в г. Москве … состоялось согласованное с органами исполнительной власти публичное мероприятие в формате митинга, с количеством участников до 15 тысяч человек. Несмотря на согласованность акции, при оглашении резолюции митинга Яшиным И. В. и другими организаторами (Навальным А. А., Соболь Л. Э., Ждановым И. Ю. и другими) были выдвинуты ультимативные требования к Мосгоризбиркому о регистрации кандидатов, при неисполнении которых предложено принять участие в акциях протеста. На используемых административными ответчиками интернет-ресурсах размещалась информация с призывами продолжать ежедневные протесты».

«Этот закон не для массового применения, и не будут всех людей, которые ставили лайк, называть экстремистами, — объясняет Воронин. — Вполне возможно, что в отношении некоторых людей заготовлена папочка, где большое количество скриншотов, как они любят собирать, с подбором одобрений ФБК, и просто в какой-то момент ее достанут. Вот так точечно и индивидуально это будет работать. Если не нужно допускать человека, то вот очень легко это сделать. Если человек в соцсети ставил лайк Навальному, то уже в отношении него можно использовать этот закон. Ну или у кого-то возникнет чувство, что есть другой опасный человек, на которого нет еще такой папочки, значит, ее будут делать. Когда будет появляться неугодный человек, будет такая схема: зашли в его соцсеть, посмотрели, кому он поставил лайк, распечатали, склепали дело и отказали в допуске к выборам — эту схему разбить в наших национальных судах будет очень сложно. И, учитывая длительные процедуры обжалования, зная наше правосудие, позитивных результатов я бы здесь не ждал».

«Очевидно, что этот закон подготовлен именно для ближайших сентябрьских выборов, — продолжает Воронин. — Если мы говорим о дальнейшем применении, я думаю таким образом будут снимать десятки кандидатов по всей России. Например, какой-то волонтер в Ярославле, который пару листовок с Навальным раздал — а теперь его могут снять с выборов, потому что он участвовал в работе ФБК. Очевидно, что никто не будет привлекать десятки и сотни тысяч людей по этому закону».

«Политика не сводится к выборам»

«МБХ медиа» поговорило с Яшиным на следующий день после отказа в участии в выборах.

Фото: Дарья Корнилова / Facebook

— Илья, если сравнивать нынешний отказ с ситуацией в 2019 году, когда вам тоже отказали в участии в регистрации на выборы в Мосгордуму, то сейчас, по вашим ощущениям, это более жесткий сценарий?

— В 2019 году мне дали возможность собирать подписи, сейчас меня в первый же день подачи документов срезали с выборов. И тогда, и сейчас это абсолютно незаконно, просто разные способы снятия с выборов. В 2019 году власть очевидно сочла неудачным экспериментом давать независимым кандидатам собирать подписи, потому что сам сбор подписей — это такая мобилизирующая процедура для сторонников. Люди ставят подписи, предпринимают какие-то активные действия, приходят в избирательные штабы, друзей агитируют — и когда им потом говорят, что их подписи недействительны, люди возмущаются, у них возникает желание как-то отстоять свой выбор, защитить его, выйти на протест. Для того, чтобы не было легальной возможности мобилизировать своих сторонников очевидно придуман этот новый закон, который даже не позволяет начать процедуру сбора подписей. Как мне представляется, смысл в этом.

— Вы говорите, что будете бороться за права граждан, что вы будете делать?

— Я пока еще являюсь главой муниципалитета [Красносельского округа Москвы] , меня пока никто не снял. Пока буду исполнять свои обязанности, у меня полномочия еще на год, а дальше посмотрим. Политика не сводится к выборам и выборным должностям.

— Значит, вы останетесь в политике?

— Да, я никуда не собираюсь.

— Какие могут быть дальнейшие действия оппозиции, когда всех оппозиционных депутатов не допустили до выборов, и на многих завели уголовные дела и посадили под домашний арест?

— Мне кажется, надо бороться за формирование общественного мнения. Потому что если переломить общественное мнение, если абсолютное большинство граждан будет на нашей стороне, то никакие запреты в конце концов власти не помогут. Стратегия оппозиции должна сводиться к делегитимизации этой власти. Чтобы всем было очевидно, что эта власть не является выбранной, не является народной и должна быть изменена. А как потом это произойдет вопрос третий. Главное сейчас — создать условия для смены власти и для этого надо просто рассказывать людям правду, этого вполне достаточно. Кто-то должен рассказывать людям правду.

— Какие способы вы для этого видите?

— Способов не так мало. Это раньше у власти была монополия на информацию, потому что кроме телевизора ничего не было, сейчас есть интернет, социальные сети, поэтому этим и надо заниматься: надо формировать сеть сторонников, надо информировать людей, просвещать людей, рассказывать им правду. Возможности для этого пока достаточно широкие.

— Как вы себя чувствуете после того, что произошло?

— Мне практически запрещают заниматься моей профессией. Конечно, я злюсь, я чувствую несправедливость. Но это не значит, что у меня руки опустятся.

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