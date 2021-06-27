Россия превращается в ковидного изгоя 3 Сергей Шелин, «Росбалт»

27.06.2021, 15:20

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Страны, подавившие пандемию, будут отгораживаться от РФ.

Российский режим пытается остановить эпидемическую волну. Что получится, а что нет? Давайте отделим дела и факты от декламаций и выдумок.

Чистой фантазией является, например, якобы неприемлемость для народного большинства решительных и быстрых мер сверху. Читатели соцсетей, привыкнув препираться друг с другом, воображают, будто это что-то большее, чем просто слова.

Даже самые речистые антипрививочники и ковид-отрицатели — такие же конформисты, как и прочие, и сразу построятся, если услышат достаточно строгий приказ. Все эти отмазки и подтасовки, о фабрикации которых столько говорят, сразу сошли бы на нет, если бы центральная власть действительно восприняла удушение эпидемии как главнейшую свою задачу. Но ее разложение зашло слишком далеко.

Рядовые россияне вполне готовы одобрить так называемую обязательную вакцинацию. Разумеется, спешно изготовленный опрос ВЦИОМа делался для того, чтобы оперативно подпеть казенным антиковидным начинаниям. Но заранее запланированные расклады ответов обычно обеспечиваются с помощью фальшиво сформулированных вопросов, а на этот раз вопросы были почти нормальны.

О том, что «скорее положительно» относятся к «решению об обязательной вакцинации», ВЦИОМу сообщили 49% опрошенных россиян, а ответ «скорее отрицательно» выбрали лишь 30%. Среди москвичей и петербуржцев пропорция почти такая же: 49% к 36%. Молодежь отвечает примерно так же, как и взрослые, за исключением самых пожилых, которые, как всегда, поголовно «за».

Даже и близко нет ничего похожего на отношение к пенсионной реформе, которую в 2018-м осуждали буквально все, каким бы сахаром начальство ни пыталось ее облепить и как бы искусно ни составлялись вопросы. Народ вовсе не противится борьбе с ковидом, и это полезно понять. Разлагающие импульсы идут не снизу, а сверху.

Небольшая иллюстрация. На пропускных пунктах российско-финляндской границы за последние пару дней было выявлено около сотни зараженных коронавирусом. А многих еще и пропустили, потому что не успели протестировать. Это финские туристы (всего их было 4 тысячи), которые возвращались из Петербурга с матчей веселого и, разумеется, проведенного с полной помпой чемпионата Европы по футболу.

В обычном режиме в пятимиллионной Финляндии ежедневно заражаются лишь по 60–80 человек. Финляндия-то выдержит этот внезапный всплеск. Но представьте, что творится сейчас в Петербурге. Большую часть цифр городское начальство замалчивает, однако отрывочные сведения о госпитализациях, забитых больницах и переполненных реанимациях все-таки прорываются. Неужели кто-нибудь скажет, что власти делают хотя бы половину того, что могут и должны?

В мероприятиях ни связности, ни компетентности, ни единой воли. В одних регионах запретов слишком много, в других слишком мало, в третьих нет вовсе. Властная машина шарахается из стороны в сторону, даже не пытаясь сформулировать что-то системное и удобоваримое для общественности, которая, повторю, вполне способна была бы ее поддержать.

Вместо этого публика бесконечно пережевывает малозначительный жест какого-то актера, нацепившего шестиконечную звезду из-за того, что его, возможно, не пустят в любимый ресторан. Или хихикает над нижегородским губернатором, который якобы «запретил непривитым жениться» (в действительности там выпустили совершенно банальное требование «участникам церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке» притащить с собой какую-нибудь бумагу, подтверждающую, что они не заражены, или привились, или просто зарегистрированы как «посетители мероприятий»).

Кто виноват в этом сверхвнимании к пустякам? Не простодушная наша общественность, всегда готовая на что-нибудь клюнуть, а манипулирующие ею власти. Которые по обыкновению крутят, виляют, сваливают с себя ответственность, не объясняют логику своих действий — а главное, сами не знают, в чем она состоит.

Складывается ли из принятых в разных местах разномастных «антиковидных» решений хоть какая-то единая политика? Нет. Допустим, в Москве удастся сбить эпидемию. Это будет просто передышка, потому что во многих других местах не получится ничего или почти ничего. И через какое-то время все начнется сначала.

Придуманный президентом Путиным способ борьбы с ковидом путем перекладывания ответственности на региональных наместников является в мире уникальным. И особенно своеобразно это выглядит именно сейчас, когда нужно быстро реагировать на заразные штаммы нового типа и приноравливать государственный курс к их распространению.

Вот для примера две страны, из которых каждая действует, в отличие от нашей, быстро и решительно.

В борьбе с ковидом только Россия считает, что у нее особый путь

Китай. На фоне суровых ограничений для непривитых идет повальная вакцинация. Тут не очень-то спорят, полезна она или нет. Одним компонентом вакцины привиты 622 млн человек (43,2% населения), двумя — 223 млн (15,5%). Ежедневно вакцинируются 1,5% жителей Китая (21 млн прививок), и можно рассчитывать, что уже осенью так называемый коллективный иммунитет будет достаточно силен, чтобы отбивать особо заразные коронавирусы уровня «дельты».

Идет ведь соревнование в скорости. Чем быстрее прививают, тем меньше шансов для новых мутаций. Не менее важно и то, что уже две китайские вакцины сертифицированы ВОЗ. А российский «Спутник» увяз в спорах о неполноте предоставленных данных и сомнительном качестве работы производителей. Сегодня более или менее подавившие ковид страны гораздо больше открыты для въезда китайцев, чем для россиян.

Израиль. Коллективный иммунитет уже был, казалось, достигнут. Прививки сделали 76% из тех, кто старше 16 лет. Заражаемость упала до одного-двух десятков случаев в день. Все внутренние ограничения были сняты к середине июня.

И вот заражаемость за несколько дней выросла раз в десять — до 140 случаев. Люди поехали отдыхать за границу и привезли «дельту». Особенно активными распространителями стали дети и подростки, которых до сих пор не прививали. Израильский минздрав ежедневно публикует те самые подробные отчеты, которые так нужны у нас: сколько сделано тестов, сколько заражено, сколько госпитализировано, сколько попало в реанимации, сколько привитых и непривитых заразилось «дельтой». Уже понятно, что вакцинированные заражаются новым штаммом в несколько раз реже, чем невакцинированные, но точных сведений еще мало, хотя скоро они будут накоплены и пущены в дело.

А пока предпринято следующее. Ускоряют вакцинацию подростков (сейчас привиты только 21% из тех, кому от 10 до 20 лет). Отложили запланированное открытие страны для привитых иностранных туристов. Новый премьер-министр Беннет объявил, что готов отразить очередную волну, приехал в аэропорт «Бен-Гурион», приказал резко ужесточить процедуры контроля всех прилетающих и дал совет согражданам воздержаться от проведения отпуска за границей.

Скорее всего, Израиль достаточно быстро собьет всплеск «дельты». Но ценой роста самоизоляции. Или, скорее, — через плавное открытие для государств, где ковид задавлен, и изоляцию от прочих. Таких, как наша. Россия вместе с Индией, Бразилией, Мексикой и Аргентиной и так уже входит в тамошний «красный список» стран, сообщение с которыми почти закрыто.

Шаг за шагом все эти временные мероприятия, спонтанно предпринимаемые в разных государствах, могут стать мировой нормой. Страны, решительно и последовательно подавляющие ковид, откроются друг для друга и отгородятся от слабо управляемых стран, где коронавирус, никогда по-настоящему не побеждаемый, станет частью обыденной жизни. Беспорядочные и все время запаздывающие полумеры нашего начальства сегодня затягивают эпидемию, а завтра загонят Россию в клуб изгоев.

Сергей Шелин, «Росбалт»

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