Служба охраны границы Литвы: Минск избегает контактов по вопросу нелегальных мигрантов 15 27.06.2021, 15:27

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Литовская сторона предлагает провести совместное расследование после каждого задержания.

Белорусская сторона неохотно идет на контакт с литовскими пограничниками, обращающимися за помощью в расследовании случаев проникновения нелегальных мигрантов на территорию Литвы через границу с Беларусью.

Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT заявил представитель Службы охраны государственной границы при МВД балтийской республики Гедрюс Мишутис.

"После каждого задержания, без чего, как правило, не обходится и дня, мы информируем о случившемся белорусских коллег и предлагаем провести совместное расследование, но ответную реакцию можно охарактеризовать как вялую", - сказал он.

С начала года в Литве задержаны более 550 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в республику с территории соседней Беларуси, что почти в семь раз больше, чем за весь 2020 год.

За прошлые сутки пограничники установили и задержали 39 нарушителей, среди которых, кроме регулярного преобладания лиц, представляющимися (у большинства документов нет) гражданами Ирака, оказались граждане Гамбии, Гвинеи и Марокко. В текущем году нелегалов из этих стран в Литве не было.

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