В Москве зарегистрировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса за все время пандемии 3 27.06.2021, 16:06

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Пятый за июнь.

За последние 24 часа в Москве умерли от коронавируса 114 человек — это пятый максимум суточной смертности в городе за все время пандемии, зафиксированный в июне.

За последние 24 часа в столице РФ выявили 6723 тыс. новых случаев инфекции, передает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 8457 инфицированных.

Предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован 25 июня, тогда за сутки погибли 98 горожан, больных COVID-19. Общее число погибших от инфекции в столице РФ достигло 22086 человек.

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