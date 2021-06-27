В Москве зарегистрировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса за все время пандемии

В Москве зарегистрировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса за все время пандемии3
- 27.06.2021, 16:06
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Пятый за июнь.
За последние 24 часа в Москве умерли от коронавируса 114 человек — это пятый максимум суточной смертности в городе за все время пандемии, зафиксированный в июне.
За последние 24 часа в столице РФ выявили 6723 тыс. новых случаев инфекции, передает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Накануне сообщалось о 8457 инфицированных.
Предыдущий рекорд суточной смертности был зарегистрирован 25 июня, тогда за сутки погибли 98 горожан, больных COVID-19. Общее число погибших от инфекции в столице РФ достигло 22086 человек.