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В Гонконге при пожаре затонули 10 яхт

  • 27.06.2021, 16:34
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В Гонконге при пожаре затонули 10 яхт

Пожарным удалось спасти 35 человек с судов.

В гавани Гонконга произошел сильный пожар. Огонь охватил 16 судов, из которых не менее 10 затонули, сообщает Reuters в воскресенье, 27 июня.

Указано, что пожар на пристани начался в 2:30 ночи. Пожарным потребовалось более шести часов, чтобы потушить его.

"Было слышно, как взрываются топливные баки, когда густой дым поднимался в небо, покрывая пристань для яхт и соседние многоэтажные дома", – пишет издание.

Пожарным удалось спасти 35 человек с судов. Никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

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