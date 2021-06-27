В ЕС может появиться университет для пострадавших от властей Беларуси 1 27.06.2021, 16:45

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Фото: tut.by

Группа ученых направила открытое письмо Еврокомиссии и правительствам европейских стран.

Инициаторам идеи о создании университета для репрессированных студентов и преподавателей, которым пришлось бежать из Беларуси и России, стала международная группа учёных и деятелей культуры, сообщает DW. Среди них российский экономист Сергей Гуриев, лауреат нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук, американский историк Тимоти Снайдер.

Группа направила открытое письмо Еврокомиссии и правительствам европейских стран. Ученые и деятели культуры призывают политиков создать на территории Европы Восточноевропейский университет. Там представители академического сообщества, которые были вынуждены уехать из Беларуси и России из-за репрессий властей, смогут продолжить преподавать и получать образование.

— Пока неизвестно, сколько их уже покинуло Беларусь, но речь идет о сотнях, тысячах человек, — говорит один из инициаторов проекта, историк Ян Клаас Берендс.

Авторы обращения полагают, что число уезжающих будет расти, ведь репрессии не прекращаются.

— Эти люди не должны работать курьерами, они должны иметь шанс продолжить заниматься наукой, — подчеркивает Ян Клаас Берендс.

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