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Ученые назвали один из симптомов дефицита витамина D

  • 27.06.2021, 16:58
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Ученые назвали один из симптомов дефицита витамина D

Витамин D очень важен для здоровья.

Мышечно-скелетные боли могут быть одним из симптомов нехватки витамина D. Об этом РБК сообщил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Это один из симптомов [мышечно-скелетные боли]. Витамин D очень важный, не зря же детям раньше рыбий жир давали, в котором он тоже содержится. Он особенно для детей необходим, для костей», — объяснил академик.

По его словам, нехватка витамина может быть вызвана неправильной работой обмена веществ, в таком случае организм не получает витамин в нужном количестве. Но и его переизбыток так же опасен для человека, заметил он.

«У каждого витамина есть свои формулы, он встраивается в обмен веществ. И, если, скажем, есть недостаток — это плохо. Когда есть переизбыток, могут быть побочные эффекты. Витамины — это такие же лекарства, которые нужно принимать тогда, когда надо», — пояснил Зверев, добавив, что при правильном рационе человеку должно хватать витамина D в продуктах.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с РБК отметил, что много лет не встречал у пациентов дефицита витамина D. По его словам, наиболее опасна передозировка витамина.

«Например, дети, которым передозируют витамин D, лишаются возможности роста. Из всех витаминов: остальные просто уходят в канализацию, а D накапливается и действие может быть таким суровым», — объяснил врач-иммунолог.

При этом Жемчугов добавил, что нарушение обмена кальция вызывает мышечно-скелетную боль.

На протяжении 2020 года ученые несколько раз говорили о пользе витамина D для лечения и предотвращения COVID-19. Так, в конце сентября специалисты из Медицинской школы Бостонского университета США сообщили, что смертность от коронавируса ниже среди пациентов, у которых достаточный уровень витамина в крови. Они проанализировали медицинские данные 235 пациентов, инфицированных COVID-19, и установили, что среди умерших пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина против 20% тех погибших, у которых количество витамина D было ниже определенного значения. Похожие данные получили исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

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